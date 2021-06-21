Відомо, що українська делегація на чолі з нардепкою Марією Мезенцевою вже відправилася до Страсбурга, щоб взяти участь у засіданнях ПАРЄ в офлайн-форматі.
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Про що мовиться у резолюції
Документ запропонувала представниця делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У резолюції розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, а також їх переслідування.
У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:
- припинити окупацію Криму;
- провести повне та прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;
- утриматися від тиску на незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;
- утриматися від переслідування та тиску на кримськотатарські організації;
- дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися в Крим та дозволити їм вільно переміщатися через адміністративну межу;
- забезпечити, щоб права кримських татар та українців в окупованому Криму не порушувалися.
Росія повинна нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що перебуває під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому,
– мовиться у документі.
Додамо, що питання російської агресії обговорювали й на попередній – весняній – сесії ПАРЄ. Вона відбулася 19 – 22 квітня у Страсбурзі у гібридному форматі – дистанційно та фізично.
Тоді дипломати говорили про:
- Російську ескалацію на Донбасі.
- Порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі.
- Дискримінацію людей із хронічними захворюваннями.
- Захист прав людини серед національних меншин та європейську політику щодо діаспор.
- Сертифікати вакцинації проти коронавірусу.
- Ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.