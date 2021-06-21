Відомо, що українська делегація на чолі з нардепкою Марією Мезенцевою вже відправилася до Страсбурга, щоб взяти участь у засіданнях ПАРЄ в офлайн-форматі.

Важливо Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ на 3 місяці через донос росіян

Про що мовиться у резолюції

Документ запропонувала представниця делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У резолюції розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, а також їх переслідування.

У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

припинити окупацію Криму ;

; провести повне та прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;

утриматися від тиску на незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR ;

кримськотатарського телеканалу ; утриматися від переслідування та тиску на кримськотатарські організації;

дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися в Крим та дозволити їм вільно переміщатися через адміністративну межу;

забезпечити, щоб права кримських татар та українців в окупованому Криму не порушувалися.

Росія повинна нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що перебуває під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому,

– мовиться у документі.

Додамо, що питання російської агресії обговорювали й на попередній – весняній – сесії ПАРЄ. Вона відбулася 19 – 22 квітня у Страсбурзі у гібридному форматі – дистанційно та фізично.

Тоді дипломати говорили про:

Російську ескалацію на Донбасі.

Порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі.

Дискримінацію людей із хронічними захворюваннями.

Захист прав людини серед національних меншин та європейську політику щодо діаспор.

Сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

Ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.