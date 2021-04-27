Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ на 3 місяці через донос росіян
Нардеп Олексій Гончаренко протягом наступних трьох місяців не зможе виступати у Парламентській асамблеї Ради Європи, до української делегації якої входить. Причина – скарга голови російської делегації.
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Позбавив можливості виступати Гончаренка регламентний комітет Парламентської асамблеї. Відповідне звернення подав президент Рік Дамс через скаргу голови російської делегації Петра Толстого.
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За що Гончаренка позбавили слова
Як пояснює Гончаренко, ситуація сталася ще на зимовій сесії ПАРЄ. Тоді нардеп назвав Петра Толстого антисемітом, українофобом та негідником.
Як пише сам нардеп, у виступі він "сказав про його царя Путіна та про кімнату грязі в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого".
Толстий написав донос, що Гончаренко його образив і назвав промову hate speech. Втім, як зазначає нардеп, він дозволяє собі висловлюватися по-українофобськи.
Тоді Толстой поскаржився на мене, написав донос, хоча напередодні під час зимової сесії ПАРЄ включався в ефір пропагандистської програми "60 хвилин" і називав Україну "фейковою державою",
– написав Гончаренко.
Нардеп вже попросив своїх підписників у телеграмі допомогти йому повернутися до виступів. Він просить усіх охочих допомогти копіювати текст англійською із хештагами #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller і постити на офіційній сторінці ПАРЄ у фейсбуці.
Втім, самою забороною виступати на три місяці наразі не обійдеться. У червні відбудеться розгляд скарги від президента ПАРЄ Ріка Дамса через український прапор і питання до Меркель.
Гончаренко у ПАРЄ: інцидент з українським прапором
- Зовсім нещодавно – 20 квітня 2021 року – виступ Олексія Гончаренка у ПАРЄ перервав президент Рік Дамс.
- Нардеп у своїй промові дістав обстріляний український прапор із зони ООС, на якому були сліди від куль.
- У промові Гончаренко емоційно наголошував, що серед стратегічних пріоритетів Ради Європи має бути збереження суверенітету і територіальної цілісності інших держав.
- Натомість президент ПАРЄ перервав виступ і наказав завершити демонструвати розстріляний прапор.
- Президент ПАРЄ апелював до Гончаренка тим, що в ПАРЄ не можна показувати символіку держав. Він розлючено вимкнув мікрофон Гончаренка і пригрозив дисциплінарними санкціями.
- Щодо Меркель, то Гончаренко звернувся у ПАРЄ до неї з питанням, чи вважає вона Путіна вбивцею.
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