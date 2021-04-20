У Парламентській асамблеї Ради Європи зупинили виступ народного депутата України Олексія Гончаренка. Все через те, що він продемонстрував обстріляний український прапор, доставлений із зони проведення ООС на сході України.

Інцидент між народним депутатом України та президентом ПАРЄ Ріком Дамсом стався під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи.

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Що відомо про виступ Гончаренка

Під час свого виступу у ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко розгорнув жовто-блакитний український прапор, в якому були сліди від ворожих куль. У той момент нардеп якраз наголошував, що серед стратегічних пріоритетів Ради Європи має бути збереження суверенітету і територіальної цілісності інших держав. У цьому контексті він нагадав про російсько-українську війну.

Натомість президент ПАРЄ перервав виступ і наказав завершити демонструвати розстріляний прапор. Гончаренко намагався договорити, але президент ПАРЄ пригрозив дисциплінарними санкціями. Після цього народний депутат за власною ініціативою тимчасово залишив залу засідань.

У ПАРЄ перервали виступ Гончаренка: дивіться відео

Як це прокоментував Гончаренко

Нардеп зазначив, що багато людей пишуть, що в ПАРЄ заборонено показувати прапор або інші візуальні символи. Однак, на його думку, питання полягає в іншому.

Це не питання: можна чи ні. Це питання Президента ПАРЄ, який має упереджене ставлення до української делегації, яка активно лобіює виключення Росії з ПАРЄ,

– заявив Гончаренко.

Додамо, що 19 – 22 квітня у Страсбурзі проходить весняна сесія ПАРЄ. Через карантин вона відбувається у гібридному форматі – дистанційно та фізично.

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