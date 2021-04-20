За обстріляний український прапор: у ПАРЄ перервали виступ Гончаренка і пригрозили санкціями
У Парламентській асамблеї Ради Європи зупинили виступ народного депутата України Олексія Гончаренка. Все через те, що він продемонстрував обстріляний український прапор, доставлений із зони проведення ООС на сході України.
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Інцидент між народним депутатом України та президентом ПАРЄ Ріком Дамсом стався під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи.
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Що відомо про виступ Гончаренка
Під час свого виступу у ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко розгорнув жовто-блакитний український прапор, в якому були сліди від ворожих куль. У той момент нардеп якраз наголошував, що серед стратегічних пріоритетів Ради Європи має бути збереження суверенітету і територіальної цілісності інших держав. У цьому контексті він нагадав про російсько-українську війну.
Натомість президент ПАРЄ перервав виступ і наказав завершити демонструвати розстріляний прапор. Гончаренко намагався договорити, але президент ПАРЄ пригрозив дисциплінарними санкціями. Після цього народний депутат за власною ініціативою тимчасово залишив залу засідань.
У ПАРЄ перервали виступ Гончаренка: дивіться відео
Як це прокоментував Гончаренко
Нардеп зазначив, що багато людей пишуть, що в ПАРЄ заборонено показувати прапор або інші візуальні символи. Однак, на його думку, питання полягає в іншому.
Це не питання: можна чи ні. Це питання Президента ПАРЄ, який має упереджене ставлення до української делегації, яка активно лобіює виключення Росії з ПАРЄ,
– заявив Гончаренко.
Додамо, що 19 – 22 квітня у Страсбурзі проходить весняна сесія ПАРЄ. Через карантин вона відбувається у гібридному форматі – дистанційно та фізично.
Головні теми весняної сесії ПАРЄ
- Російську ескалація на Донбасі.
- Порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі.
- Оподаткування у сфері цифрової економіки.
- Дискримінацію людей із хронічними захворюваннями.
- Захист прав людини серед національних меншин та європейську політику щодо діаспор.
- Сертифікати вакцинації проти коронавірусу.
- Захист основоположних свобод і правові наслідки.
- Ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
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