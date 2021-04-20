В Парламентской ассамблее Совета Европы остановили выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Все потому, что он продемонстрировал обстрелянный украинский флаг, доставленный из зоны проведения ООС на востоке Украины.

Инцидент между народным депутатом Украины и президентом ПАСЕ Риком Дамсом произошел во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы.

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Что известно о выступлении Гончаренко

Во время своего выступления в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко развернул желто-голубой украинский флаг, на котором были следы от вражеских пуль. В тот момент нардеп подчеркивал, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности других государств. В этом контексте он напомнил о российско-украинской войне.

Вместе с тем президент ПАСЕ прервал выступление и приказал завершить демонстрировать расстрелянный флаг. Гончаренко пытался договорить, но президент ПАСЕ пригрозил дисциплинарными санкциями. После этого народный депутат по собственной инициативе временно покинул зал заседаний.

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Как это прокомментировал Гончаренко

Нардеп отметил, что многие люди пишут, что в ПАСЕ запрещено показывать флаг или другие визуальные символы. Однако, по его мнению, вопрос заключается в другом.

Это не вопрос: можно или нет. Этот вопрос Президента ПАСЕ, который имеет предвзятое отношение к украинской делегации, которая активно лоббирует исключение России из ПАСЕ,

– заявил Гончаренко.

Добавим, что 19 – 22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ. Из-за карантина она происходит в гибридном формате – дистанционно и физически.

Главные темы весенней сессии ПАСЕ