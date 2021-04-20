За обстрелянный украинский флаг: в ПАСЕ прервали выступление Гончаренко и пригрозили санкциями
В Парламентской ассамблее Совета Европы остановили выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Все потому, что он продемонстрировал обстрелянный украинский флаг, доставленный из зоны проведения ООС на востоке Украины.
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Инцидент между народным депутатом Украины и президентом ПАСЕ Риком Дамсом произошел во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы.
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Что известно о выступлении Гончаренко
Во время своего выступления в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко развернул желто-голубой украинский флаг, на котором были следы от вражеских пуль. В тот момент нардеп подчеркивал, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности других государств. В этом контексте он напомнил о российско-украинской войне.
Вместе с тем президент ПАСЕ прервал выступление и приказал завершить демонстрировать расстрелянный флаг. Гончаренко пытался договорить, но президент ПАСЕ пригрозил дисциплинарными санкциями. После этого народный депутат по собственной инициативе временно покинул зал заседаний.
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Как это прокомментировал Гончаренко
Нардеп отметил, что многие люди пишут, что в ПАСЕ запрещено показывать флаг или другие визуальные символы. Однако, по его мнению, вопрос заключается в другом.
Это не вопрос: можно или нет. Этот вопрос Президента ПАСЕ, который имеет предвзятое отношение к украинской делегации, которая активно лоббирует исключение России из ПАСЕ,
– заявил Гончаренко.
Добавим, что 19 – 22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ. Из-за карантина она происходит в гибридном формате – дистанционно и физически.
Главные темы весенней сессии ПАСЕ
- Российская эскалация на Донбассе.
- Нарушение прав человека и необходимость избирательной реформы в Беларуси.
- Налогообложение в сфере цифровой экономики.
- Дискриминация людей с хроническими заболеваниями.
- Защита прав человека среди национальных меньшинств и европейская политика в отношении диаспор.
- Сертификаты вакцинации против коронавируса.
- Защита основных свобод и правовые последствия.
- Заключение российского оппозиционера Алексея Навального.
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