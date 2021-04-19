Эскалация со стороны России, Навальный и Беларусь: что обсудят на весенней сессии ПАСЕ
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы стартовала 19 апреля. Из-за карантина, она будет проходить в гибридном формате – дистанционно и физически.
Источник:фейсбук Евгении Кравчук
Украинская делегация приехала в Страсбург для участия в заседании ПАСЕ. Россия же решили присоединиться дистанционно.
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По словам народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук, эта сессия ПАСЕ является особенно важной. Об этом свидетельствует уровень спикеров, которые примут в ней участие. Так, среди них будут:
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- немецкий министр Михаэль Рот;
- президент Европарламента Дэвид Сассоли;
- глава Молдовы Майя Санду;
- генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Что обсудят в ПАСЕ
- Российскую эскалацию на Донбассе;
- нарушение прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси;
- налогообложение в сфере цифровой экономики;
- дискриминацию людей с хроническими заболеваниями;
- защита прав человека среди национальных меньшинств;
- европейскую политику в отношении диаспор;
- сертификаты вакцинации против коронавируса;
- защита основополагающих свобод и правовые последствия;
- заключение российского оппозиционера Алексея Навального.
Несмотря на некорректные высказывания Навального по украинским вопросам, мы должны еще и еще привлекать внимание международного сообщества к практике власти России преследования политических оппонентов, а также осудить нарушения прав человека,
– заявила Кравчук.
По ее словам, для Украины очень важна поддержка заявления от членов ПАСЕ относительно провокаций России и эскалации военных действий, которую подготовил "литовский коллега и друг Украины" Эмануэлис Зингерис.
"Я чувствую большую благодарность за этот стратегический для нас текст. Мы должны использовать доступ до всех международных площадок, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у наших границ из-за скопления российских войск", – подчеркнула политик.
Она добавила, что продолжает коммуницировать с международными партнерами по Крымской платформе.
Нардеп рассказала, что примет участие в заседаниях двух комитетов: по вопросам равенства и недискриминации, а также по вопросам культуры, науки, образования и медиа.
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