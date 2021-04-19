Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы стартовала 19 апреля. Из-за карантина, она будет проходить в гибридном формате – дистанционно и физически.

Украинская делегация приехала в Страсбург для участия в заседании ПАСЕ. Россия же решили присоединиться дистанционно.

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По словам народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук, эта сессия ПАСЕ является особенно важной. Об этом свидетельствует уровень спикеров, которые примут в ней участие. Так, среди них будут:

канцлер Германии Ангела Меркель;

немецкий министр Михаэль Рот;

президент Европарламента Дэвид Сассоли;

глава Молдовы Майя Санду;

генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Что обсудят в ПАСЕ

Российскую эскалацию на Донбассе;

нарушение прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси;

налогообложение в сфере цифровой экономики;

дискриминацию людей с хроническими заболеваниями;

защита прав человека среди национальных меньшинств;

европейскую политику в отношении диаспор;

сертификаты вакцинации против коронавируса;

защита основополагающих свобод и правовые последствия;

заключение российского оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на некорректные высказывания Навального по украинским вопросам, мы должны еще и еще привлекать внимание международного сообщества к практике власти России преследования политических оппонентов, а также осудить нарушения прав человека,

– заявила Кравчук.

По ее словам, для Украины очень важна поддержка заявления от членов ПАСЕ относительно провокаций России и эскалации военных действий, которую подготовил "литовский коллега и друг Украины" Эмануэлис Зингерис.

"Я чувствую большую благодарность за этот стратегический для нас текст. Мы должны использовать доступ до всех международных площадок, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у наших границ из-за скопления российских войск", – подчеркнула политик.

Она добавила, что продолжает коммуницировать с международными партнерами по Крымской платформе.

Нардеп рассказала, что примет участие в заседаниях двух комитетов: по вопросам равенства и недискриминации, а также по вопросам культуры, науки, образования и медиа.