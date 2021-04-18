В Кремле заявили, что рассматривают возможность выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сейчас руководство страны еще не приняло окончательное решение.

О возможном выходе России из ПАСЕ рассказал председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Такое заявление он сделал в эфире российских пропагандистов.

Читайте также В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по России

Слуцкий отметил, что 19 апреля откроется очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней депутаты должны обсудить ситуацию с Алексеем Навальным в формате актуальных дебатов.

"И мы четко понимаем, что это предусматривает. Через несколько дней будет жесткая антироссийская резолюция из-за ситуации с Навальным", – отметил он.

В связи с этим Россия может говорить о возможном выходе из ПАСЕ. По мнению депутата Госдумы российское руководство примет "правильное и адекватное решение".

Ведь площадка Совета Европы, в частности, и ПАСЕ используются как плацдарм для нанесения различных ударов по России,

– подчеркнул он.

Слуцкий прокомментировал скандал с российскими дипломатами в Чехии

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу спецслужб России.

Слуцкий считает, что работникам российского посольства в Праге предъявили "шизофренические обвинения" о событиях 2014 года.

Думаю, что в Европе те, кто имеют свое мнение, выскажутся почти единогласно с позицией России. Я сейчас получаю звонки коллег по ПАСЕ. Они удивляются, что здесь происходит,

– прокомментировал он.

По словам чиновника реакция Европы на эту ситуацию будет адекватной. И добавил, европейское сообщество будет просто шокировано.

К теме Чехия высылает 18 российских дипломатов, связанных с разведкой

Россия и ПАСЕ: что известно