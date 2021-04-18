Россия в очередной раз заявила о намерениях выйти из ПАСЕ
В Кремле заявили, что рассматривают возможность выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сейчас руководство страны еще не приняло окончательное решение.
Источник:24 канал
О возможном выходе России из ПАСЕ рассказал председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Такое заявление он сделал в эфире российских пропагандистов.
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Слуцкий отметил, что 19 апреля откроется очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней депутаты должны обсудить ситуацию с Алексеем Навальным в формате актуальных дебатов.
"И мы четко понимаем, что это предусматривает. Через несколько дней будет жесткая антироссийская резолюция из-за ситуации с Навальным", – отметил он.
В связи с этим Россия может говорить о возможном выходе из ПАСЕ. По мнению депутата Госдумы российское руководство примет "правильное и адекватное решение".
Ведь площадка Совета Европы, в частности, и ПАСЕ используются как плацдарм для нанесения различных ударов по России,
– подчеркнул он.
Слуцкий прокомментировал скандал с российскими дипломатами в Чехии
Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу спецслужб России.
Слуцкий считает, что работникам российского посольства в Праге предъявили "шизофренические обвинения" о событиях 2014 года.
Думаю, что в Европе те, кто имеют свое мнение, выскажутся почти единогласно с позицией России. Я сейчас получаю звонки коллег по ПАСЕ. Они удивляются, что здесь происходит,
– прокомментировал он.
По словам чиновника реакция Европы на эту ситуацию будет адекватной. И добавил, европейское сообщество будет просто шокировано.
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Россия и ПАСЕ: что известно
- Российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года после оккупации Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.
- Однако ПАСЕ в конце января 2019 года приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.
- В то же время поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации России Ассамблея не поддержала.
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