В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по России
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Евро приняло решение о проведении 22 апреля в Страсбурге срочных дебатов. На них утвердят резолюцию по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Сообщил о проведении дебатов в ПАСЕ народный депутат, член украинской делегации в Ассамблее Алексей Гончаренко.
Читайте также В Москве снова заговорили о возможном выходе из ПАСЕ
Дебаты по России в ПАСЕ
Бюро ПАСЕ утвердило проведение срочных дебатов по утверждению резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным,
– написал Гончаренко.
Он добавил, что дебаты состоятся в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге утром 22 апреля.
Против проведения таких дебатов проголосовал только заместитель председателя Ассамблеи – представитель России Петр Толстой.
В колонии у Навального ухудшилось состояние здоровья: детали
- Алексей Навальный находится в колонии после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления "Новичком". Российская судебная система заменила ему условный срок реальным.
- 24 марта юрист Ольга Михайлова заявила, что у оппозиционера есть серьезные проблемы со здоровьем. Юлия Стремительная сообщила, что у ее мужа одна нога фактически стала недееспособной. По ее словам, мужа ночью каждый час будят, и это усложняет проблемы со спиной.
- 31 марта оппозиционер объявил голодовку. Он связал ее с тем, что уже месяц просит о медицинской помощи, но не получает ее.
- В начале апреля Навальный сообщил, что у него повысилась температура тела – 38,1 градуса, а также возник сухой кашель.
- 7 апреля Ольга Михайлова рассказала, что во время МРТ у Навального обнаружили 2 грыжи.
Поделиться новостью