Бюро Парламентской ассамблеи Совета Евро приняло решение о проведении 22 апреля в Страсбурге срочных дебатов. На них утвердят резолюцию по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Сообщил о проведении дебатов в ПАСЕ народный депутат, член украинской делегации в Ассамблее Алексей Гончаренко.

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Дебаты по России в ПАСЕ

Бюро ПАСЕ утвердило проведение срочных дебатов по утверждению резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным,

– написал Гончаренко.

Он добавил, что дебаты состоятся в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге утром 22 апреля.

Против проведения таких дебатов проголосовал только заместитель председателя Ассамблеи – представитель России Петр Толстой.

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