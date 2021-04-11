В Москве снова заговорили о возможном выходе из ПАСЕ
Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она сделает это, если на весенней сессии ПАСЕ примут жесткую резолюцию из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Источник:24 канал
Очередная сессия Ассамблеи состоится 19 апреля 2021 года в Страсбурге. Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий.
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Россия может выйти из ПАСЕ
По его словам, в формате срочных дебатов, то есть, особенно актуальных досье, с принятием резолюции, будет досье Навального.
Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция,
– сказал Слуцкий.
Он добавил, что такая ситуация может подтолкнуть российскую сторону к тому, чтобы выйти из организации.
Площадка для Путина
Также Слуцкий отметил, что ПАСЕ является всеобъемлющей парламентской платформой в Европе. Она, по мнению главы комитета, может стать площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России Владимира Путина.
Что известно о России и ПАСЕ
- ПАСЕ в конце января приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.
- Согласно документу, Россия отступила от своих обязательств перед Советом Европы в ряде вопросов. В то же время Ассамблея не наложила на российскую делегацию никаких санкций.
- Заметим, что поправка Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации России Ассамблея не поддержала.
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