Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она сделает это, если на весенней сессии ПАСЕ примут жесткую резолюцию из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Очередная сессия Ассамблеи состоится 19 апреля 2021 года в Страсбурге. Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий.

Читайте также Недопустимо: немецкие депутаты обвинили Россию в пытках Навального

Россия может выйти из ПАСЕ

По его словам, в формате срочных дебатов, то есть, особенно актуальных досье, с принятием резолюции, будет досье Навального.

Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция,

– сказал Слуцкий.

Он добавил, что такая ситуация может подтолкнуть российскую сторону к тому, чтобы выйти из организации.

Площадка для Путина

Также Слуцкий отметил, что ПАСЕ является всеобъемлющей парламентской платформой в Европе. Она, по мнению главы комитета, может стать площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России Владимира Путина.

Напомним! В начале февраля 2021 года группа ПАСЕ "Балтик+" осудила отравление и тюремное заключение Алексея Навального и преследование оппозиции.

Что известно о России и ПАСЕ