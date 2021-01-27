Надеются на диалог: в ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России
В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили проект решения о подтверждении полномочий российской делегации. Кроме того, хотят отказаться от санкций в отношении России.
Источник: ПАСЕ
Правда, в Ассамблее раскритиковали действия российских властей. Об этом свидетельствует документ мониторингового комитета ПАСЕ.
Кстати Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Критика ПАСЕ в сторону России
- В частности, в ПАСЕ не поддерживают изменения в Конституцию России, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ и дополнительные шаги для незаконной аннексии Крыма.
- Также осудили ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Почему тогда хотят снять санкции
Несмотря на это, проект предлагает не накладывать на России никаких санкции в ПАСЕ. В Ассамблее надеются на политический диалог. Докладчик Штефан Шеннах сообщил, что в конце года представят отчет о мониторинге.
С целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса,
– заявил Шеннах.
Голосовать за документ будут утром 28 января.
Что этому предшествовало
- Накануне украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ. В дальнейшем мониторинговый и регламентный комитеты ассамблеи должны были рассмотреть этот вопрос.
- Несмотря на протесты, отравления Навального, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, в мониторинговом комитете считают, что диалог с Россией таки надо продолжать.
- К слову, в 2014 году Россию уже лишали права голоса.
- Однако в январе 2020 года полномочия российской делегации утвердили в полном объеме.
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