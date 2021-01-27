В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили проект решения о подтверждении полномочий российской делегации. Кроме того, хотят отказаться от санкций в отношении России.

Источник: ПАСЕ

Правда, в Ассамблее раскритиковали действия российских властей. Об этом свидетельствует документ мониторингового комитета ПАСЕ.

Кстати Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Критика ПАСЕ в сторону России

В частности, в ПАСЕ не поддерживают изменения в Конституцию России, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ и дополнительные шаги для незаконной аннексии Крыма.

Также осудили ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Почему тогда хотят снять санкции

Несмотря на это, проект предлагает не накладывать на России никаких санкции в ПАСЕ. В Ассамблее надеются на политический диалог. Докладчик Штефан Шеннах сообщил, что в конце года представят отчет о мониторинге.

С целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса,

– заявил Шеннах.

Голосовать за документ будут утром 28 января.

Что этому предшествовало

Накануне украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ. В дальнейшем мониторинговый и регламентный комитеты ассамблеи должны были рассмотреть этот вопрос.

Несмотря на протесты, отравления Навального, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, в мониторинговом комитете считают, что диалог с Россией таки надо продолжать.

К слову, в 2014 году Россию уже лишали права голоса.

Однако в январе 2020 года полномочия российской делегации утвердили в полном объеме.

Обратите внимание! Сессия ПАСЕ проходит в течение 25 – 29 января. Украинская делегация прибыла в Страсбург полным составом.

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