Росія може вийти з Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона зробить це, якщо на весняній сесії ПАРЄ ухвалять жорстку резолюцію через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Чергова сесія Асамблеї відбудеться 19 квітня 2021 року у Страсбурзі. Про це заявив глава комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Леонід Слуцький.

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Росія може вийти з ПАРЄ

За його словами, у форматі термінових дебатів, тобто, особливо актуальних досьє, з ухваленням резолюції, буде досьє Навального.

Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція,

– сказав Слуцький.

Він додав, що така ситуація може підштовхнути російську сторону до того, щоб вийти з організації.

Майданчик для Путіна

Також Слуцький наголосив, що ПАРЄ є всеохопною парламентською платформою в Європі. Вона, на думку очільника комітету, може стати майданчиком для проведення зовнішньополітичної лінії президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо! На початку лютого 2021 року група ПАРЄ "Балтік+" засудила отруєння та ув'язнення Олексія Навального і переслідування опозиції.

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