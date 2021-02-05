Неформальная группа Парламентской ассамблеи Совета Европы "Балтик+" сделала заявление по ситуации с Алексеем Навальным. Группа осудила отравление и заключение российского политика, а также преследование оппозиции.

В своем заявлении группа "Балтик+" призвала Россию, как члена Совета Безопасности ООН и члена Совета ООН по правам человека, не нарушать на своей территории права человека.

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О чем говорится в заявлении группы

члены группы решительно осудили незаконное и политически мотивированное преследование Алексея Навального в России и подавление оппозиции, критикующей нынешнюю власть в России;

призвали немедленно освободить оппозиционного политика;

выразили обеспокоенность в связи с преследованием общественных активистов и представителей независимых СМИ в России;

осудили насилие и жестокость российских силовых структур к протестующим.

Что известно о группе "Балтик+"?

Это неформальная группа в составе ПАСЕ. В нее входят делегаты из Латвии, Эстонии, Литвы, Грузии, Украины, Польши, Великобритании.

Обратите внимание! Ранее ПАСЕ не поддержала обжалование полномочий российской делегации, которое инициировала украинская сторона. За подтверждение проголосовали 109 делегатов, а против – 37.