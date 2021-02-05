Группа ПАСЕ "Балтик+" сделала заявление о заключении Навального и протестах в России
Неформальная группа Парламентской ассамблеи Совета Европы "Балтик+" сделала заявление по ситуации с Алексеем Навальным. Группа осудила отравление и заключение российского политика, а также преследование оппозиции.
Источник:Телеграмм Алексея Гончаренко
В своем заявлении группа "Балтик+" призвала Россию, как члена Совета Безопасности ООН и члена Совета ООН по правам человека, не нарушать на своей территории права человека.
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О чем говорится в заявлении группы
- члены группы решительно осудили незаконное и политически мотивированное преследование Алексея Навального в России и подавление оппозиции, критикующей нынешнюю власть в России;
- призвали немедленно освободить оппозиционного политика;
- выразили обеспокоенность в связи с преследованием общественных активистов и представителей независимых СМИ в России;
- осудили насилие и жестокость российских силовых структур к протестующим.
Что известно о группе "Балтик+"?
Это неформальная группа в составе ПАСЕ. В нее входят делегаты из Латвии, Эстонии, Литвы, Грузии, Украины, Польши, Великобритании.
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