Росія вкотре заявила про наміри вийти з ПАРЄ
У Кремлі заявили, що розглядають можливість виходу Росії з Парламентської асамблеї Ради Європи. Наразі керівництво країни ще не ухвалило остаточне рішення.
Джерело:24 канал
Про можливий вихід Росії з ПАРЄ розповів голова комітету з міжнародних справ російської Держдуми Леонід Слуцький. Таку заяву він зробив в ефірі російських пропагандистів.
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Слуцький зазначив, що 19 квітня відкриється чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній депутати мають обговорити ситуацію з Олексієм Навальним у форматі актуальних дебатів.
"І ми чітко розуміємо, що це передбачає. Через кілька днів буде жорстка антиросійська резолюція через ситуацію з Навальним", – зауважив він.
У зв'язку з цим Росія може говорити про можливий вихід з ПАРЄ. На думку депутата Держдуми російське керівництво прийме "правильне й адекватне рішення".
Адже майданчик Ради Європи, зокрема, і ПАРЄ використовуються як плацдарм для завдання різних ударів по Росії,
– наголосив він.
Слуцький прокоментував скандал з російськими дипломатами в Чехії
Чехія висилає з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Росії.
Слуцький вважає, що працівників російського посольства у Празі пред'явили "шизофренічні звинувачення" щодо подій 2014 року.
Думаю, що в Європі ті, хто мають свою думку, висловляться майже одноголосно з позицією Росії. Я зараз отримую дзвінки колег по ПАРЄ. Вони дивуються, що тут відбувається,
– прокоментував він.
За словами чиновника реакція Європи на цю ситуацію буде адекватною. І додав, європейська спільнота буде просто шокована.
До теми Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою
- Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після окупації Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.
- Однак ПАРЄ наприкінці січня 2019 року ухвалила резолюцію щодо підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.
- Водночас поправку України з пропозицією не ратифікувати повноваження делегації Росії Асамблея не підтримала.
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