Наразі з урахуванням безпекових загроз ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Однак Європі слід підтримувати діалог з Росією, попри всі розбіжності.

Про це у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 20 квітня заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Меркель прокоментувала ситуацію на Донбасі

За словами канцлерки, тепер мир і безпека вже не є чимось очевидним та зрозумілим.

Ситуація в Білорусі, на сході України та в Криму, Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі й, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна,

– зазначила Меркель.

Водночас вона наголосила на важливості продовження діалогу з Кремлем та збереженні транзиту російського газу через Україну після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".

Зверніть увагу! У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили про зрив Росією зусиль щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У ПАРЄ закликають Кремль припинити ескалацію та стягнення військ біля українських кордонів.

Росія стягує війська до кордонів України

Від кінця березня систематично з'являються фото та відео докази стягнення Росією військ до кордонів з Україною та на окупований Крим.

Раніше у розвідці Міноборони повідомили, що агресор може готувати провокації та має наміри просунутись вглиб України. Ба більше, говорили, що до 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових.

110 тисяч військових. У Пентагоні підрахували російські війська, які зібрались біля кордону України. У США зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу