Сейчас с учетом угроз безопасности ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная. Однако Европе следует поддерживать диалог с Россией, несмотря на все разногласия.

Об этом в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 20 апреля заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Меркель прокомментировала ситуацию на Донбассе

По словам канцлера, теперь мир и безопасность уже не являются чем-то очевидным и понятным.

Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная,

- отметила Меркель.

В то же время она подчеркнула важность продолжения диалога с Кремлем и сохранения транзита российского газа через Украину после запуска нового газопровода "Северный поток-2".

Обратите внимание! В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о срыве Россией усилий по урегулированию ситуации на Донбассе. В ПАСЕ призывают Кремль прекратить эскалацию и стягивание войск к украинским границам.

Россия стягивает войска к границам Украины

С конца марта систематически появляются фото и видео доказательства стягивания Россией войск к границам с Украиной и в оккупированный Крым.

Ранее в разведке Минобороны сообщили, что агрессор может готовить провокации и намерен продвинуться вглубь Украины. Более того, говорили, что до 20 апреля Россия взыщет до границы с Украиной 110 тысяч военных.

В Пентагоне подсчитали российские войска, которые собрались возле границы Украины. В США отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии возле границы Украины.



Российские войска возле границы Украины / Инфографика 24 канала