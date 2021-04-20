В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о срыве Россией усилий по урегулированию ситуации на Донбассе. В ПАСЕ призывают Кремль прекратить эскалацию и стягивание войск у украинских границ.

Заявление распространила неформальная группа ПАСЕ "Балтик плюс" среди делегатов весенней сессии Ассамблеи. Документ до сих пор открыт к подписанию, инициировала его украинская делегация. Заявление уже подписали парламентарии из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

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Россия демонстрирует нежелание разрешить конфликт

Россия демонстрирует свое нежелание мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Наоборот, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, в то же время постоянно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу,

– говорится в заявлении.

В ПАСЕ выразили обеспокоенность по нарушениям режима тишины на Донбассе, а еще большую – из-за высокой концентрации российских военных у границы Украины, а также в оккупированном Крыму. Делегаты опасаются, что это подрывает общую стабильность во всей Европе.

Что ПАСЕ призывает сделать Россию:

Прекратить провокации.

Остановить блокаду Керченского пролива.

Начать деэскалацию вблизи границ.

Предоставить информацию о своей военной деятельности.

Прекратить дезинформационные провокации и кибератаки.

Важно! Делегаты, которые подписали заявление, отметили Украину за "ее непоколебимую преданность политическому разрешению российско-украинского конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины".

В случае отказа – Москву ждут последствия

Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации Российской Федерации и эскалацию военных действий и посылаем России очень четкий сигнал о том, что в случае отказа Россию ждут серьезные последствия, включая санкции,

– заявили в ПАСЕ.

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В Пентагоне не верят, что Москва проводит учения

Отметим, что в Пентагоне подсчитали российские войска, которые собрались у границы Украины. В США отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году. Штаты не верят, что так Москва проводит военные учения.

Согласны с этим и в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно сейчас можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии у границы Украины.

Российские войска у границы Украины / Инфографика 24 канала