Путину нужна вся Украина, а не эти обломки, – российский журналист Яковенко
Россия никогда официально не признает самопровозглашенные республики на Донбассе. Если же сделает это, то больше не сможет посягать на всю территорию Украины, к чему стремится больше всего.
Источник:24 канал
Об этом российский журналист Игорь Яковенко отметил в эфире программы "Между прочим". Он подчеркнул, что Россия полностью потеряет остальную Украину, если признает так называемые республики.
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"Если встать на сторону диктатора, который старается восстановить империю – основная его идея заключается в том, чтобы запихнуть террористическую группировку внутрь Украины", – сказал Яковенко.
Он заверил, что именно это является основным планом Путина. В этом заключается и цель минских соглашений и всей политики.
Путину нужна Украина, а не эти обломки. Однако предугадать действия человека, страдающего всеми признаками политического маньяка – трудно,
– заметил Яковенко.
По его словам, такое признание было бы отказом от всей идеи империи. В то же время Путин не имел бы больше возможностей для влияния на Украину. В таком случае Россия будет искать новые пути уничтожения Украины.
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