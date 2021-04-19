Россия никогда официально не признает самопровозглашенные республики на Донбассе. Если же сделает это, то больше не сможет посягать на всю территорию Украины, к чему стремится больше всего.

Об этом российский журналист Игорь Яковенко отметил в эфире программы "Между прочим". Он подчеркнул, что Россия полностью потеряет остальную Украину, если признает так называемые республики.

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"Если встать на сторону диктатора, который старается восстановить империю – основная его идея заключается в том, чтобы запихнуть террористическую группировку внутрь Украины", – сказал Яковенко.

Он заверил, что именно это является основным планом Путина. В этом заключается и цель минских соглашений и всей политики.

Путину нужна Украина, а не эти обломки. Однако предугадать действия человека, страдающего всеми признаками политического маньяка – трудно,

– заметил Яковенко.

По его словам, такое признание было бы отказом от всей идеи империи. В то же время Путин не имел бы больше возможностей для влияния на Украину. В таком случае Россия будет искать новые пути уничтожения Украины.

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