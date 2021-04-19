Росія ніколи офіційно не визнає самопроголошені республіки на Донбасі. Якщо ж зробить це, то більше не зможе зазіхати на всю територію України, чого прагне найбільше.

Про це російський журналіст Ігор Яковенко зазначив в ефірі програми "Між іншим". Він наголосив, що Росія повністю втратить решту України, якщо визнає так звані республіки.

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"Якщо стати на сторону диктатора, який старається відновити імперію – основна його ідея полягає в тому, щоб запхнути терористичне угруповання всередину України", – сказав Яковенко.

Він запевнив, що саме це є основним планом Путіна. В цьому полягає і мета мінських угод та всієї політики.

Путіну потрібна Україна, а не ці уламки. Однак передбачити дії людини, яка страждає усіма ознаками політичного маніяка – важко,

– зауважив Яковенко.

За його словами, таке визнання будо б відмовою від всієї ідеї імперії. Водночас Путін не мав би більше можливостей для впливу на Україну. У такому разі Росія шукатиме нові шляхи знищення України.

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