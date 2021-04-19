Олексій Резніков розповів, як відбуваються переговори у Тристоронній контактній групі. За його словами, представники Росії не мають власної позиції.

Що заявив Резніков

Росія з певних міркувань не делегувала у ТКГ суб'єктних перемовників. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Люди несуб'єктні, вони не мають власної позиції, а представники Росії не мають жодного прикладу, щоб вони висловили свою позицію. Вони постійно ухиляються від прямих відповідей на запитання, тому що немає оцієї суб'єктності. Вони перелякані сидять, і це видно,

– сказав віцепрем'єр.

Він наголосив, що Росія має визначитися зі своєю позицією у перемовинах.

Якщо Росія зацікавлена в перемовинах, то повинна дати представникам "цю суб'єктність" при ухваленні рішення.

"Єдина людина, яка має суб'єктність у цих перемовинах – це представник президента Володимира Путіна в політичних радниках в нормандському форматі. Там суб'єктність є, а в "Мінську", на жаль, поки цього немає", – наголосив Резніков.

Зверніть увагу! Лідер української делегації у ТКГ Леонід Кравчук відправив у ОБСЄ документ із додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню. Однак Росія та представники ОРДЛО повністю проігнорували документ.