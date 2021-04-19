Представители России сидят перепуганные, – Резников о переговорах по Донбассу
Алексей Резников рассказал, как проходят переговоры в Трехсторонней контактной группе. По его словам, представители России не имеют собственной позиции.
Источник:24 канал
Что заявил Резников
Россия по определенным соображениям не делегировала в ТКГ субъектных переговорщиков. Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Люди не субъектны, они не имеют собственной позиции, а представители России не имеют ни одного примера, чтобы они выразили свою позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно,
– сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что Россия должна определиться со своей позицией в переговорах.
Если Россия заинтересована в переговорах, то должна дать представителям "эту субъектность" при принятии решения.
"Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах – это представитель президента Владимира Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", – подчеркнул Резников.
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