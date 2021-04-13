Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил усилить перемирие на востоке Украины. Однако Россия игнорирует предложения.

Документ с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня Кравчук направил спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау. По словам главы украинской делегации, речь идет не о политических заявлениях.

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"Речь идет о конкретных предложениях, как договориться и решить главную задачу – реагировать на нарушения прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны России и ОРДЛО", – заявил Кравчук.

Кроме этого, он просит рассмотреть этот вопрос в подгруппе по безопасности. И добавил: "Если есть какие-то замечания и дополнения, мы готовы их рассмотреть и учесть. Но гибель наших воинов, целенаправленное убийство снайперами – это нас беспокоит".

По его словам, Украина уже 7 лет готова к атаке России, но это были разные уровни подготовки.

Обострение на Донбассе: что известно

Российские войска нарушают перемирие на Донбассе. 13 апреля от вражеской пули погиб защитник Украины, еще 2 получили ранения.

Из-за обострения на востоке Украины Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Он призвал Кремль снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Между тем Россия продолжает стягивать оружие к границе с Украиной. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению страны-агрессора.



Расположение российских войск возле границ с Украиной / Инфографика 24 канала