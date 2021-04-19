В Беларуси говорят, что не намерены нападать на Украину. Минск готов в дальнейшем предоставлять площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Беларусь хочет, чтобы заседание ТКГ проводили в Минске

В Беларуси не видят альтернативы Минским соглашениям. Об этом сказал заместитель госсекретаря белорусского совбеза Владимир Арчаков.

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Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы ТКГ. Потому что видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление,

– подчеркнул Арчаков.

Он добавил, что привержен мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Минск не планирует нападение

Заместитель секретаря СНБО обратился к официальному Киеву, прокомментировав информацию о возможной агрессии России против Украины с белорусского направления.

"Пользуясь случаем, я хотел бы высказать такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести по отношению к нам корректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся нападать. Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы не настолько компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", – заявил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что, "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Почему место заседаний ТКГ хотят изменить

Во время карантина заседания проходят в режиме видеоконференций. Ранее стороны заседали в Минске.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что после карантина для встреч ТКГ будут искать новый город. Это связано с враждебной риторикой Беларуси в сторону Украины.

По словам спикера украинской делегации Алексея Арестовича, для этого выберут страны, которые не входят в НАТО. Возможно, Швецию или Австрию.

Обратите внимание! О замене Минска говорили еще в августе, когда в Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предполагал, что переговоры можно перенести в Вену.