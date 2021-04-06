Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу не будет ехать в Минск. Когда закончится пандемия, для переговоров станут искать другой город.

Главная причина этому – враждебная риторика Беларуси в сторону Украины. Об этом рассказал в "Свободе слова" на ICTV вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Минск не будет площадкой для переговоров ТКГ

Пандемия рано или поздно закончится, и переговоры Трехсторонней контактной группы о мире на Донбассе вернутся в формат офлайн (сейчас они происходят в видеоконференциях). До пандемии делегации участников ТКГ (Украины, России и ОБСЕ) собирались в Беларуси – в Минске. Однако этого больше не будет.

Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске,

– заявил Алексей Резников.

И добавил: "Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город".

Почему Минск больше не может быть местом встречи ТКГ

Вице-премьер украинского правительства назвал как минимум две причины , почему белорусский Минск больше не может быть местом встречи делегации участников ТКГ:

Первая – это то, что Беларусь находится под влиянием России, поэтому Украина "не имеет доверия к этой территории".

Вторая – в Беларуси доминирует антиукраинская риторика (например, Украину назвали " продажной марионеточной демократией" ).