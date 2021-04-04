Украина не будет участвовать в переговорах в политической подгруппе ТКГ, – Кравчук
Украинская делегации в Трехсторонней контактной группе временно вышла из переговоров в политической подгруппе. Все из-за "эксперта" из оккупированного Донецка Майи Пироговой.
Источник:24 канал
В Украине ее заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Поэтому пока ее оттуда не исключат, то украинская делегация отказывается от участия в заседаниях. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов.
Внимание Россия не захотела подписывать обычную декларацию о мире на Донбассе, – Кравчук
Он сказал, что письменно обратился к модератору Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Грау с просьбой исключить Майю Пирогову из переговоров.
Кравчук отметил, что украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию – пока Грау не добьется ее исключения, Украина не будет участвовать в переговорах.
Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но наша делегация покидает переговоры, пока ее (Пирогову – 24 канал) не исключат,
– сказал Кравчук.
Что еще сказал Кравчук
Поэтому, Кравчук категорически против ее персоны. В то же время политик не знает, будет ли Пирогова на следующем заседании политической подгруппы, поскольку Россия сообщила, что "експерт" заболела и пока не может принимать участия в консультациях.
"Такой человек (Майя Пирогова – 24 канал) не может участвовать в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров", – добавил Кравчук.
Что этому предшествовало
- Майю Пирогову пригласила к переговорам Россия.
- Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш 16 марта сообщал, что тогда политическая подгруппа работала только час, потому что украинская сторона попросила исключить Пирогову.
Поделиться новостью