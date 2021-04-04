Украинская делегации в Трехсторонней контактной группе временно вышла из переговоров в политической подгруппе. Все из-за "эксперта" из оккупированного Донецка Майи Пироговой.

В Украине ее заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Поэтому пока ее оттуда не исключат, то украинская делегация отказывается от участия в заседаниях. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов.

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Он сказал, что письменно обратился к модератору Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Грау с просьбой исключить Майю Пирогову из переговоров.

Кравчук отметил, что украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию – пока Грау не добьется ее исключения, Украина не будет участвовать в переговорах.

Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но наша делегация покидает переговоры, пока ее (Пирогову – 24 канал) не исключат,

– сказал Кравчук.

Что еще сказал Кравчук

Поэтому, Кравчук категорически против ее персоны. В то же время политик не знает, будет ли Пирогова на следующем заседании политической подгруппы, поскольку Россия сообщила, что "експерт" заболела и пока не может принимать участия в консультациях.

"Такой человек (Майя Пирогова – 24 канал) не может участвовать в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров", – добавил Кравчук.

Справка. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову – члена террористической организации так называемой "ДНР" и пособника боевиков – до 10 лет заключения с конфискацией имущества, кроме жилья. Она находится в розыске.

Что этому предшествовало