Україна не братиме участі в переговорах у політичній підгрупі ТКГ через терористку, – Кравчук
Українська делегації у Тристоронній контактній групі тимчасово вийшла з переговорів у політичній підгрупі. Все через "експертку" з окупованого Донецька Майю Пирогову.
Джерело:24 канал
В Україні її заочно засудили до 10 років в'язниці. Тож поки її звідти не виключать, то українська делегація відмовляється від участі в засіданнях. Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів.
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Він сказав, що письмово звернувся до модератора Організації з безпеки і співробітництва в Європі Гайді Грау із проханням виключити Майю Пирогову з переговорів.
Кравчук наголосив, що українська делегація вже продемонструвала свою позицію – доки Грау не доб'ється її виключення, Україна не братиме участі в переговорах.
Як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але наша делегація залишає переговори, поки її (Пирогову – 24 канал) не виключать,
– сказав Кравчук.
Що ще сказав Кравчук
Тож, Кравчук категорично проти її персони. Водночас політик не знає, чи буде Пирогова на наступному засіданні політичної підгрупи, оскільки Росія повідомила, що "експертка" захворіла і поки не може брати участь в консультаціях.
"Така людина (Майя Пирогова – 24 канал) не може брати участь у переговорах і мати окреме вікно для переговорів", – додав Кравчук.
Що передувало
- Майю Пирогову запросила до перемовин Росія.
- Представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш 16 березня повідомляв, що тоді політична підгрупа працювала лише годину, бо українська сторона попросила виключити Пирогову.
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