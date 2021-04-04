Українська делегації у Тристоронній контактній групі тимчасово вийшла з переговорів у політичній підгрупі. Все через "експертку" з окупованого Донецька Майю Пирогову.

В Україні її заочно засудили до 10 років в'язниці. Тож поки її звідти не виключать, то українська делегація відмовляється від участі в засіданнях. Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Він сказав, що письмово звернувся до модератора Організації з безпеки і співробітництва в Європі Гайді Грау із проханням виключити Майю Пирогову з переговорів.

Кравчук наголосив, що українська делегація вже продемонструвала свою позицію – доки Грау не доб'ється її виключення, Україна не братиме участі в переговорах.

Як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але наша делегація залишає переговори, поки її (Пирогову – 24 канал) не виключать,

– сказав Кравчук.

Що ще сказав Кравчук

Тож, Кравчук категорично проти її персони. Водночас політик не знає, чи буде Пирогова на наступному засіданні політичної підгрупи, оскільки Росія повідомила, що "експертка" захворіла і поки не може брати участь в консультаціях.

"Така людина (Майя Пирогова – 24 канал) не може брати участь у переговорах і мати окреме вікно для переговорів", – додав Кравчук.

Довідка. У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову – членкиню терористичної організації так званої "ДНР" та посібницю бойовиків – до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, крім житла. Вона перебуває у розшуку.

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