Александр Лукашенко считает, что от связи Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе. Политик назвал акции протеста в поддержку Алексея Навального попыткой расшатать Россию.

Такие заявления самопровозглашенный президент Беларуси сделал 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.

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Детали заявления Александра Лукашенко

Только объединившись, мы сохраним стойкость наших стран. От связи Беларусь – Россия или Россия – Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть,

– отметил Лукашенко.

Политик назвал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой расшатать Россию, чтобы потом синхронизировать протесты там с акциями в Беларуси.

По его мнению, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции двух стран.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко заявил, что во время его инаугурации хотели устроить провокацию. Именно это якобы было причиной того, что мероприятие организовали скрытно.