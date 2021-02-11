От связи Беларусь – Россия зависит, будет ли в регионе война, – Лукашенко
Александр Лукашенко считает, что от связи Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе. Политик назвал акции протеста в поддержку Алексея Навального попыткой расшатать Россию.
Источник:"Белта"
Такие заявления самопровозглашенный президент Беларуси сделал 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.
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Детали заявления Александра Лукашенко
Только объединившись, мы сохраним стойкость наших стран. От связи Беларусь – Россия или Россия – Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть,
– отметил Лукашенко.
Политик назвал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой расшатать Россию, чтобы потом синхронизировать протесты там с акциями в Беларуси.
По его мнению, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции двух стран.
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