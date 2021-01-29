Во время инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко хотели устроить провокацию. Именно это якобы было причиной того, что мероприятие организовали скрыто.

Источник: TUT.by

На встрече со студентами Белорусского национального университета Лукашенко объяснил, что для тайной инаугурации были определенные причины. Однако из них – в автобус с депутатами вроде хотели бросить коктейль Молотова.

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Лукашенко рассказал, что к нему накануне инаугурации подошел председатель комитета и положил на стол документы, которые были доказательством.

Хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно,

– заверил он.

"Никто бы не говорил об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", – сказал самопровозглашенный президент.

Также он добавил, что не придает своей инаугурации особого значения, ведь она уже не первая.

Справка. Тайная инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце Независимости 23 сентября – это уже 6 инаугурация Александра Лукашенко. Событие называют тайным, ведь дату и время проведения до последнего момента скрывали. Подробнее об этом читайте по ссылке.

"Шум подняли, чтобы подогреть протестное настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо", – подытожил Лукашенко.

Добавим, что белорусы не признали Лукашенко президентом даже после инаугурации. Они до сих пор выходят на улицы с протестами. Больше о ситуации в Беларуси читайте здесь.