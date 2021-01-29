Нам готовили провокацию, – Лукашенко о причине тайной инаугурации
Во время инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко хотели устроить провокацию. Именно это якобы было причиной того, что мероприятие организовали скрыто.
Источник: TUT.by
На встрече со студентами Белорусского национального университета Лукашенко объяснил, что для тайной инаугурации были определенные причины. Однако из них – в автобус с депутатами вроде хотели бросить коктейль Молотова.
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Лукашенко рассказал, что к нему накануне инаугурации подошел председатель комитета и положил на стол документы, которые были доказательством.
Хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно,
– заверил он.
"Никто бы не говорил об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", – сказал самопровозглашенный президент.
Также он добавил, что не придает своей инаугурации особого значения, ведь она уже не первая.
"Шум подняли, чтобы подогреть протестное настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо", – подытожил Лукашенко.
Добавим, что белорусы не признали Лукашенко президентом даже после инаугурации. Они до сих пор выходят на улицы с протестами. Больше о ситуации в Беларуси читайте здесь.
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