Нам готували провокацію, – Лукашенко про причину таємної інавгурації
Під час інавгурації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка хотіли влаштувати провокацію. Саме це нібито було причиною того, що захід організували приховано.
Джерело: TUT.by
На зустрічі зі студентами Білоруського національного університету Лукашенко пояснив, що для таємної інавгурації були певні причини. Однак з них – в автобус з депутатами начебто хотіли кинути коктейль Молотова.
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Лукашенко розповів, що до нього напередодні інавгурації підійшов голова комітету та поклав на стіл документи, які були доказом.
Хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно,
– запевнив він.
"Ніхто б не говорив про інавгурацію. Всі б говорили, що там спалили депутатів. І як мені треба було вчинити? Я поступив, як зумів", – сказав самопроголошений президент.
Також він додав, що не надає своїй інавгурації особливого значення, адже вона вже не перша.
"Галас підняли, щоб підігріти протестний настрій. Щоб більше вивалило на вулицю людей, як зазвичай в суботу, неділю. Ось для чого їм це треба", – підсумував Лукашенко.
Додамо, що білоруси не визнали Лукашенка президентом навіть після інавгурації. Вони досі виходять на вулиці з протестами. Більше про ситуацію в Білорусі читайте тут.
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