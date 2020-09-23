Таємна інавгурація Лукашенка: журналіст розповів, як відреагували білоруси
Сьогодні, 23 вересня, відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Люди вже почали виходити на точкові протести по всьому Мінську.
Власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу розповів про те, чи було відомо білорусам про інавгурацію Лукашенка і як на це реагують протестувальники.
Важливо Церемонія інавгурації: Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі
Що зараз відбувається у центрі Мінська?
За словами журналіста, зараз в центрі Мінська перекритий проспект. Люди в чергах та в транспорті обурювалися. Вони начебто припускали, що відбудеться прихована інавгурація Лукашенка.
Вони обурювалися, що він далі хоче залишитися президентом. Він вчергове підманув білоруський народ. Люди досі не вважають, що він переміг і не заслуговує на пошану від білоруського народу як президент,
– зазначив Калиновський.
Але це було дуже неочікувано та приховано. За словами Калиновського, ніхто не знав коли відбудеться ця псевдоінавгурація. Вона і так відбулася з порушенням закону – не скликали парламентську сесію. Але для Лукашенка "порушувати закони – не вперше".
Перші пікети
Зараз проходять окремі пікети в різних місцях Мінська. Це "перші ознаки невдоволення", вважає журналіст. Можливо, пізніше будуть і потужніші протести.
Також журналіст наголосив: Лукашенко боявся білоруського народу. Підготовку до цієї спецоперації приховували до останнього моменту. Про це не повідомили навіть депутатів.
Що відомо про інавгурацію Лукашенка?Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для транспорту перекрили.
На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка. Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Станом на 21 вересня про інавгурацію не знали навіть у ЦВК.