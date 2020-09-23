Сьогодні, 23 вересня, відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Люди вже почали виходити на точкові протести по всьому Мінську.

Власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу розповів про те, чи було відомо білорусам про інавгурацію Лукашенка і як на це реагують протестувальники.

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Що зараз відбувається у центрі Мінська?

За словами журналіста, зараз в центрі Мінська перекритий проспект. Люди в чергах та в транспорті обурювалися. Вони начебто припускали, що відбудеться прихована інавгурація Лукашенка.

Вони обурювалися, що він далі хоче залишитися президентом. Він вчергове підманув білоруський народ. Люди досі не вважають, що він переміг і не заслуговує на пошану від білоруського народу як президент,

– зазначив Калиновський.

Але це було дуже неочікувано та приховано. За словами Калиновського, ніхто не знав коли відбудеться ця псевдоінавгурація. Вона і так відбулася з порушенням закону – не скликали парламентську сесію. Але для Лукашенка "порушувати закони – не вперше".

Перші пікети

Зараз проходять окремі пікети в різних місцях Мінська. Це "перші ознаки невдоволення", вважає журналіст. Можливо, пізніше будуть і потужніші протести.

Також журналіст наголосив: Лукашенко боявся білоруського народу. Підготовку до цієї спецоперації приховували до останнього моменту. Про це не повідомили навіть депутатів.