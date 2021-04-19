Дмитрий Кулеба предложил государствам-членам Евросоюза пошаговый план действий для сдерживания России от дальнейшей эскалации. Ключевым элементом документа является разработка нового пакета секторальных санкций, который будет немедленно введен в случае нового этапа агрессии со стороны Кремля.

Об этом глава МИД сообщил во время онлайн-заседания Совета ЕС, в котором приняли участие министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза.

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Кулеба проинформировал о действиях России

Глава дипломатии подробно проинформировал об обострении Россией ситуации в зоне российско-украинской войны и вдоль нашей государственной границы. А также ознакомил коллег с комплексом угроз, которые несут нынешние действия Москвы для безопасности Украины и Европы.

Мы благодарны ЕС за все шаги, которые были осуществлены с 2014 года с целью повышения цены для России за ее агрессию против Украины. В то же время на нынешнем этапе персональных санкций уже недостаточно,

– сказал министр.

Он отметил, что уже сейчас нужно провести внутреннюю дискуссию в ЕС с целью разработки нового пакета секторальных санкций, который будет немедленно введен в случае нового этапа агрессии со стороны России

Евросоюз выразил Украине поддержку

Евросоюз и все государства-члены заверили, что остаются едиными в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы в дальнейшем укреплять поддержку нашего государства и осуществлять последовательное давление на Россию.

Европейский Союз высоко оценил усилия Украины по достижению политико-дипломатического урегулирования на основе Минских договоренностей и взвешенную и мудрую реакцию Киева на попытки России провоцировать обострения.

О чем еще говорили дипломаты

Стороны также обсудили несколько других тем, в частности:

действия России в Азово-Черноморской акватории,

милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

пути реагирования на нарушение международного морского права, в контексте закрытия Россией Керченского пролива и блокирования Азовского моря.

Участники встречи уделили отдельное внимание дальнейшим внутренним трансформациям в нашем государстве, направленным на приближение к вступлению в Евросоюз. Дмитрий Кулеба отметил важность предоставления Украине четкой перспективы членства в ЕС.

Агрессивная политика России против Украины будет окончательно преодолена тогда, когда в Москве осознают, что Украина является неотъемлемой частью западного демократического мира,

– добавил глава МИД.

В заключение, министр подтвердил приглашение всем государствам-членам Европейского Союза принять участие в учредительном саммите и дальнейшей работе Крымской платформы.

Обратите внимание! Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас можно наблюдать самое большое сосредоточение русской армии у границ Украины, которое когда-либо было. В этом контексте он вновь призвал Россию к деэскалации ситуации.



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала