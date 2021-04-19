Кулеба в ЄС запропонував план стримування Росії
Дмитро Кулеба запропонував державам-членам Євросоюзу покроковий план дій задля стримування Росії від подальшої ескалації. Ключовим елементом документу є розробка нового пакету секторальних санкцій, який буде негайно запроваджений у разі нового етапу агресії з боку Кремля.
Джерело:24 канал
Про це очільник МЗС повідомив під час онлайн-засідання Ради ЄС, в якому взяли участь міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу.
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Кулеба поінформував про дії Росії
Глава дипломатії детально поінформував про загострення Росією безпекової ситуації у зоні російсько-української війни та вздовж нашого державного кордону. А також ознайомив колег з комплексом загроз, які несуть нинішні дії Москви для безпеки України та Європи.
Ми вдячні ЄС за всі кроки, які були здійснені з 2014 року з метою підвищення ціни для Росії за її агресію проти України. Водночас на нинішньому етапі персональних санкцій вже недостатньо,
– сказав міністр.
Він наголосив, що вже зараз потрібно провести внутрішню дискусію в ЄС з метою розробки нового пакету секторальних санкцій, який буде негайно введений у разі нового етапу агресії з боку Росії
Євросоюз висловив Україні підтримку
Євросоюз та всі держави-члени запевнили, що залишаються єдиними у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, готові надалі зміцнювати підтримку нашої держави та здійснювати послідовний тиск на Росію.
Європейський Союз високо відзначив зусилля України з досягнення політико-дипломатичного врегулювання на основі Мінських домовленостей і виважену та мудру реакцію Києва на спроби Росії провокувати загострення.
Про що ще говорили дипломати
Сторони також обговорили декілька інших тем, зокрема:
- дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії,
- мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного й Азовського морів.
- шляхи реагування на порушення міжнародного морського права у контексті закриття Росією Керченської протоки і блокування Азовського моря.
Учасники зустрічі приділили окрему увагу подальшим внутрішнім трансформаціям у нашій державі, спрямованим на наближення до вступу в Євросоюз. Дмитро Кулеба відзначив важливість надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС.
Агресивна політика Росії проти України буде остаточно подолана тоді, коли у Москві усвідомлять, що Україна є невід’ємною частиною західного демократичного світу,
– додав глава МЗС.
Насамкінець міністр підтвердив запрошення всім державам-членам Європейського Союзу взяти участь в установчому саміті та подальшій роботі Кримської платформи.
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