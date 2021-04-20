У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили про зрив Росії зусиль щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У ПАРЄ закликають Кремль припинити ескалацію та стягнення військ біля українських кордонів.

Заяву поширила неформальна група ПАРЄ "Балтік плюс" серед делегатів весняної сесії Асамблеї. Документ – досі відкритий до підписання, ініціювала його українська делегація. Заяву вже підписали парламентарі з України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.

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Росія демонструє небажання вирішити конфлікт

Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, водночас постійно звинувачуючи Україну та заперечуючи свою причетність до Донбасу,

– мовиться у заяві.

У ПАРЄ висловили стурбованість щодо порушень режиму тиші на Донбасі, а ще більше – через високу концентрацію російських військових біля кордону України, а також в окупованому Криму.Делегати остерігаються, що це підриває загальну стабільність у всій Європі.

Що ПАРЄ закликає зробити Росію:

Припинити провокації.

Зупинити блокаду Керченської протоки.

Розпочати деескалацію поблизу кордонів.

Надати інформацію про свою військову діяльність.

Припинити дезінформаційні провокації та кібератаки.

Важливо! Делегати, які підписали заяву, відзначили Україну за "її непохитну відданість політичному вирішенню російсько-українського конфлікту та за стриманість, яку демонструють Збройні сили України".

У разі відмови – на Москву чекають наслідки

Ми, що нижче підписалися, маємо серйозно сприймати провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій і надсилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що, в разі відмови, на Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції,

– заявили в ПАРЄ.

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У Пентагоні не вірять, що Москва проводить навчання

Зазначимо, що у Пентагоні підрахували російські війська, які зібрались біля кордону України. У США зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році. Штати не вірять, що так Москва проводить військові навчання.

Згідні з цим і у Євросоюзі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу