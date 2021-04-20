Російська делегація не приїхала на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Водночас лише у представників Росії виникають технічні труднощі з відеозв'язком під час онлайн-включень.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що представники російської делегації включаються онлайн під час дискусій. На її думку, дуже показово, що саме в них постійно виникають проблеми зі зв'язком.

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Кравчук розповіла, що представники Росії по декілька разів намагаються під'єднатися до розмови. Як зауважила депутатка, вони не вміють натиснути деякі кнопки та не знають, як включити мікрофон.

Ми маємо щастя не бачити представників російської делегації в кулуарах та залі ПАРЄ, бо вони не приїхали на цю сесію і включаються онлайн під час дискусій,

– розповіла депутатка.

Зверніть увагу! У Кремлі заявили, що розглядають можливість виходу Росії з Парламентської асамблеї Ради Європи. Однак наразі керівництво країни ще не ухвалило остаточного рішення.

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