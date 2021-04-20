Кілька країн-учасниць Парламентської асамблеї Ради Європи закликали Росію припинити саботувати мирні перемовини та відвести свої війська від українських кордонів. Зокрема на ситуацію відреагувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За позицію канцлерки їй необхідно подякувати. Таку думку висловила народна депутатка та представниця України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Меркель потрібно подякувати

За її словами, Меркель як політикиня не може дозволити собі сказати все.

Але Меркель потрібно подякувати за те, що вона була з самого початку і до кінця (з Україною – 24 канал), брала участь у розв'язанні конфлікту і війни. З 2014 року і до сьогодні вона є партнером України,

– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що Меркель під час свого виступу відзначила, що спілкувалась з Володимиром Зеленським і мала розмову з Володимиром Путіним.

Нагадаємо! У ПАРЄ закликали Кремль припинити ескалацію та стягнення військ біля українських кордонів. У своїй заяві підписанти наголосили, що саме Росія зриває мирні зусилля із регулювання ситуації на Донбасі.

"Позиція України, Франції та Німеччини є однаковою. Вони всі говорять втрьох з Росією, яка є безумовно агресором", – сказала нардепка.

Євгенія Кравчук відреагувала на виступ Ангели Меркель у ПАРЄ: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про виступ Меркель у ПАРЄ