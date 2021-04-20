Меркель потрібно подякувати, – Кравчук про виступ канцлерки у ПАРЄ
Кілька країн-учасниць Парламентської асамблеї Ради Європи закликали Росію припинити саботувати мирні перемовини та відвести свої війська від українських кордонів. Зокрема на ситуацію відреагувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Джерело:24 канал
За позицію канцлерки їй необхідно подякувати. Таку думку висловила народна депутатка та представниця України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
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Кравчук: Меркель потрібно подякувати
За її словами, Меркель як політикиня не може дозволити собі сказати все.
Але Меркель потрібно подякувати за те, що вона була з самого початку і до кінця (з Україною – 24 канал), брала участь у розв'язанні конфлікту і війни. З 2014 року і до сьогодні вона є партнером України,
– зазначила Кравчук.
Вона зауважила, що Меркель під час свого виступу відзначила, що спілкувалась з Володимиром Зеленським і мала розмову з Володимиром Путіним.
"Позиція України, Франції та Німеччини є однаковою. Вони всі говорять втрьох з Росією, яка є безумовно агресором", – сказала нардепка.
Євгенія Кравчук відреагувала на виступ Ангели Меркель у ПАРЄ: дивіться відео 24 каналу
Що відомо про виступ Меркель у ПАРЄ
- Ангела Меркель під час виступу заявила, що ситуація на Донбасі та у Криму більш ніж тривожна.
- Але, попри всі розбіжності, Європі необхідно підтримувати діалог з Росією.
- Також вона прокоментувала можливість зупинки "Північного потоку-2".
- Окрім цього, Меркель не відповіла на запитання, чи вважає Путіна вбивцею. Але запевнила, що критикує його в особистих розмовах.
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