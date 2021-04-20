Несколько стран-участниц Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали Россию прекратить саботировать мирные переговоры и отвести свои войска от украинских границ. В частности на ситуацию отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель.

За позицию канцлера ее необходимо поблагодарить. Такое мнение высказала народная депутат и представительница Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Также читайте Россия открыто подрывает усилия, направленные на мир, – ПАСЕ призывает Москву прекратить провокации

Кравчук: Меркель нужно поблагодарить

По ее словам, Меркель как политик не может позволить себе сказать все.

Но Меркель нужно поблагодарить за то, что она была с самого начала и до конца (с Украиной – 24 канал), участвовала в решении конфликта и войны. С 2014 года и до сих пор она партнер Украины,

– отметила Кравчук.

Она отметила, что Меркель во время своего выступления сказала, что общалась с Владимиром Зеленским и имела разговор с Владимиром Путиным.

Напомним! В ПАСЕ призвали Кремль прекратить эскалацию и стягивание войск возле украинских границ. В своем заявлении авторы отметили, что именно Россия срывает мирные усилия по регулированию ситуации на Донбассе.

"Позиция Украины, Франции и Германии одинаковая. Они все говорят втроем с Россией, которая является безусловно агрессором", – сказала нардеп.

Евгения Кравчук отреагировала на выступление Ангелы Меркель в ПАСЕ: смотрите видео 24 канала

Что известно о выступлении Меркель в ПАСЕ