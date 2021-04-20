Меркель нужно поблагодарить, – Кравчук о выступлении канцлера в ПАСЕ
Несколько стран-участниц Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали Россию прекратить саботировать мирные переговоры и отвести свои войска от украинских границ. В частности на ситуацию отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник:24 канал
За позицию канцлера ее необходимо поблагодарить. Такое мнение высказала народная депутат и представительница Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.
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Кравчук: Меркель нужно поблагодарить
По ее словам, Меркель как политик не может позволить себе сказать все.
Но Меркель нужно поблагодарить за то, что она была с самого начала и до конца (с Украиной – 24 канал), участвовала в решении конфликта и войны. С 2014 года и до сих пор она партнер Украины,
– отметила Кравчук.
Она отметила, что Меркель во время своего выступления сказала, что общалась с Владимиром Зеленским и имела разговор с Владимиром Путиным.
"Позиция Украины, Франции и Германии одинаковая. Они все говорят втроем с Россией, которая является безусловно агрессором", – сказала нардеп.
Евгения Кравчук отреагировала на выступление Ангелы Меркель в ПАСЕ: смотрите видео 24 канала
Что известно о выступлении Меркель в ПАСЕ
- Ангела Меркель во время выступления заявила, что ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная.
- Но, несмотря на все разногласия, Европе необходимо поддерживать диалог с Россией.
- Также она прокомментировала возможность остановки "Северного потока-2".
- Кроме этого, Меркель не ответила на вопрос, считает ли Путина убийцей. Но заверила, что критикует его в личных беседах.
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