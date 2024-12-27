Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA.

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Які наслідки пожежі з трансформаторами у Брянській області

Російські журналісти зазначили, що мовиться про станцію з перекачування нафти "Десна", яка належить АТ "Транснефть-Дружба". Цей об'єкт розташований у селищі Десна Брянської області.

У виданні зазначили, що безпілотники атакували російську станцію 25 грудня. Внаслідок удару згоріли два трансформатори. Постраждалих, за попередніми даними, немає.



Станція з переливання нафти "Десна", де згоріли два російські трансформатори / Фото ASTRA

До слова, 11 грудня у Брянській області атакували нафтобазу, яку окупанти використовували у військових цілях. На ворожому об'єкті були пошкоджені резервуари з паливом, а під час пожежі було чутно від 6 до 10 вибухів. Цікаво, що цю нафтобазу вже раніше атакували Сили оборони України.