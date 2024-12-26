Мовиться про так званих "кротів", які зливають інформацію, пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні на 24 Каналі. Він переконаний, що такий варіант цілком імовірний.
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На Курщині накрили командний пункт окупантів
"Знімають інформацію, розташування, а далі питання техніки – накрити командний пункт. Треба постаратись, щоб "розкрити" закритий командний пункт і знищити його", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.
Для таких завдань чудово підходить західна зброя, яка призначена для таких дій, адже є бункеробійною.
Уразили важливий завод, без якого Росія не може робити ракети
У Тамбульській області Росії дрони атакували лінійну диспетчерську виробничу станцію "Транснафтопродукт" і Мічурінський завод "Прогрес". Останній є важливим оборонним підприємством країни-агресорки.
На "Прогресі" виготовляють вузли, агрегати для керування крилатих і балістичних ракет, тобто систему керування,
– розповів Світан.
Він переконаний, що це одна з важливих точок, без яких росіяни не зможуть збирати ракети. Атака може мати серйозний ефект, що врешті призведе до зменшення виробництва Росією систем ураження.