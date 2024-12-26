Говорится о так называемых "кротах", которые сливают информацию, объяснил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке на 24 Канале. Он убежден, что такой вариант вполне вероятен.

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На Курщине накрыли командный пункт оккупантов

"Снимают информацию, расположения, а дальше вопрос техники – накрыть командный пункт. Надо постараться, чтобы "раскрыть" закрытый командный пункт и уничтожить его", – заметил полковник ВСУ в запасе.

Для таких задач прекрасно подходит западное оружие, которое предназначено для таких действий, ведь является бункеробойным.

Отметим, что в результате удара ликвидирован заместитель командира 810 бригады Салим Паштов. Его смерть, а также других оккупантов, возможно офицеров, подтвердила сестра Паштова.

Поразили важный завод, без которого Россия не может делать ракеты

В Тамбульской области России дроны атаковали линейную диспетчерскую производственную станцию "Транснефтепродукт" и Мичуринский завод "Прогресс". Последний является важным оборонным предприятием страны-агрессора.

На "Прогрессе" изготавливают узлы, агрегаты для управления крылатых и баллистических ракет, то есть систему управления,

– рассказал Свитан.

Он убежден, что это одна из важных точек, без которых россияне не смогут собирать ракеты. Атака может иметь серьезный эффект, что в конце концов приведет к уменьшению производства Россией систем поражения.