Судячи зі всього, їй перепало уже не вперше. Де розташована атакована нафтобаза у Брянську, показує 24 Канал.
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Де розташована нафтобаза у Брянську, яку атакувала Україна
Атакована нафтобаза розташована у південній частині Брянська.
На картах видно, що деякі резервуари уже були пошкоджені вогнем раніше.
Де розташована атакована брянська нафтобаза: дивіться на карті
Місцеві активно ділилися кадрами пожежі на нафтобазі у Брянську.
Телеграм-каналу "Кібер-борошно" вдалося встановити, звідки велася одна зі зйомок. Як виявилося, це Фокінський район Брянська. Відстань між обома локаціями приблизно 1,5 кілометра.
Місцеві жителі розповіли, що чули від 6 до 10 вибухів. Після атаки там розпочалася сильна пожежа.
Росіяни використовували цю нафтобазу у військових цілях.
Місцеві показали наслідки атаки по нафтобазі / Фото "Кібер-борошна"
Сам Брянськ розташований від кордону з Україною на відстані понад 100 кілометрів.