Судячи зі всього, їй перепало уже не вперше. Де розташована атакована нафтобаза у Брянську, показує 24 Канал.

Дивіться також У російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, – ГУР

Де розташована нафтобаза у Брянську, яку атакувала Україна

Атакована нафтобаза розташована у південній частині Брянська.

На картах видно, що деякі резервуари уже були пошкоджені вогнем раніше.

Де розташована атакована брянська нафтобаза: дивіться на карті

Місцеві активно ділилися кадрами пожежі на нафтобазі у Брянську.

Телеграм-каналу "Кібер-борошно" вдалося встановити, звідки велася одна зі зйомок. Як виявилося, це Фокінський район Брянська. Відстань між обома локаціями приблизно 1,5 кілометра.

Місцеві жителі розповіли, що чули від 6 до 10 вибухів. Після атаки там розпочалася сильна пожежа.

Росіяни використовували цю нафтобазу у військових цілях.

Місцеві показали наслідки атаки по нафтобазі / Фото "Кібер-борошна"

Сам Брянськ розташований від кордону з Україною на відстані понад 100 кілометрів.