Судя по всему, ей перепало уже не впервые. Где расположена атакованная нефтебаза в Брянске, показывает 24 Канал.

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Где расположена нефтебаза в Брянске, которую атаковала Украина

Атакованная нефтебаза расположена в южной части Брянска.

На картах видно, что некоторые резервуары уже были повреждены огнем ранее.

Где расположена атакованная брянская нефтебаза: смотрите на карте

Местные активно делились кадрами пожара на нефтебазе в Брянске.

Телеграм-каналу "Кибер-мука" удалось установить, откуда велась одна из съемок. Как оказалось, это Фокинский район Брянска. Расстояние между обеими локациями примерно 1,5 километра.

Местные жители рассказали, что слышали от 6 до 10 взрывов. После атаки там начался сильный пожар.

Россияне использовали эту нефтебазу в военных целях.

Местные показали последствия атаки по нефтебазе / Фото "Кибер-борошна"

Сам Брянск расположен от границы с Украиной на расстоянии более 100 километров.