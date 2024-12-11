Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

К теме Российский город Таганрог подвергся воздушной атаке – есть попадание в промышленное предприятие

Что известно о пожаре на железной дороге в Брянске

По данным украинской разведки, этот пожар на железной дороге в Брянске произошел 5 декабря. Сгоревшие магистральные тепловозы обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается,

– констатировали в ГУР.

Там также напомнили, что за каждое военное преступление российских оккупантов будет справедливое возмездие.

К слову, в российском Брянске серия взрывов также прогремела и 11 декабря. Местные жители говорили, что слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом города.

Над российским городом также фиксировали неизвестные добрые беспилотники. В то же время в сети писали об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть" и делилась видео с заревом.