Местные жители рассказали, что слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Россияне заявляют о работе ПВО

Взрывы якобы начались примерно в 00:45. Россияне уже традиционно кричат, что система противовоздушной обороны сбила несколько украинских БпЛА над городом.

В Брянске было от 6 до 10 взрывов: смотрите видео

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Брянск оказался под ударом: смотрите видео

В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть". Также очевидцы делятся кадрами. Там можно разглядеть зарево на фоне ночного неба.

В Брянске пожар: смотрите видео

Российские власти пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

В Брянске вспыхнул пожар: смотрите фото

В сети также показали карту нефтебазы, которую могли атаковать.



Так выглядит объект / Фото с телеграмм-каналов

На снимках можно разглядеть, что нефтебаза уже не впервые оказывается под прицелом.



Нефтебазу уже могли атаковать раньше / Фото из телеграмм-каналов

В то же время российская нефтеперерабатывающая промышленность все чаще оказывается под ударом, хотя официально россияне продолжают настаивать, что сбили все цели, а ПВО отрабатывает на "отлично".