Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в Defense Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Глава Центра радиотехнологии раскрыл возможности новейшей ракеты-дрона "Пекло"

В издании Defence24 была опубликована статья, посвященная вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR. Именно там упоминаются военные Сил обороны.

Указывается, что наши артиллеристы, которые воюют как раз на польской САУ Krab "должны были поразить цель на расстоянии 70 километров". По мнению польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

При этом в материале не уточнено, какой результат имела стрельба на 70 километров. Так же не отмечалось, когда и где произошел этот эпизод.

В Defense Express отметили, что дальность стрельбы в 70 километров из 155-мм пушки действительно является рекордным показателем. Особенно, если учесть реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.

Там также отметили, что состоялась интеграция Vulcano GLR уже под самоходные артустановки K9, которые сейчас уже имеет на вооружении Войско Польское также, что в свою очередь также создает соответствующее пространство для возможностей.



Характеристики самоходной гаубицы AHS Krab / Инфографика NV

Самоходные гаубицы AHS Krab производит польская компания Huta Stalowa Wola с 2008 года.

Гаубица представляет собой 155-мм нарезную пушку на базе шасси южнокорейской САУ K9 Thunder. Башня пушки изготовлена на базе британской САУ AS-90.

Длина AHS Krab - 12 метров, ширина - 3,6 метра, высота - 3 метра, вес - 48 т. Экипаж состоит из 5 человек. Длина ствола пушки - 52 калибра, она может стрелять очередями из 3 выстрелов в течение 10 секунд или вести интенсивный огонь по 3 выстрела в течение минуты. Максимальная скорострельность - до шесть выстрелов в минуту. Боезапас пушки - 40 снарядов.

Минимальная дальнобойность САУ Krab - 5 километров, дальнобойность осколочно-фугасными снарядами - 32 километра, осколочно-фугасными снарядами с газогенератором - 40 километров, M982 Excalibur - более 50 километров.

САУ Krab может передвигаться - до 67 километров в час, а запас хода - 400 километров.