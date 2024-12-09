Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) поделился с 24 Каналом возможностями новейшей ракеты-дрона "Пекло". По его словам, Украина фактически разработала замену крылатым ракетам.

Смотрите также Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании: каковы их основные характеристики

Какие характеристики ракеты-пушки "Пекло"

Эксперт по связи отметил, что формулировку "ракета-дрон" использовали впервые. Крылатые ракеты частично можно также отнести к этому сегменту. Подобные решения уже ранее внедрялись в реактивных БПЛА. Впрочем, "Пекло" оптимизировали для более дальних полетов и более тяжелых грузов, в частности, боевых частей. По принципу работы он подобен ракете-дрону "Паляница".

"Пекло" – это беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем, который имеет внутри системы наведения. Разработчики не афишируют и не называют их, а также то, как они работают. Поскольку эти системы наведения являются уникальной частью оружия поражения как в крылатых ракетах, даже в той же России, так и в этих средствах.

Летать с большой скоростью и нести боевую часть – лишь часть задачи. Главное – точно попадать в цели, которые выбираются,

– отметил Сергей Бескрестнов.

В сети писали, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час. Но, по мнению главы Центра радиотехнологий, скорость несколько меньше – около 500 километров в час. Если говорить о дальности полета, она может составлять 500 – 700 километров.

Можно сказать, что мы разработали полный заменитель и аналог более простой крылатой ракеты, которой сможем атаковать противника,

– добавил он.