Місцеві жителі розповіли, що чули від 6 до 10 вибухів над Фокінським районом Брянська. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Росіяни заявляють про роботу ППО

Вибухи нібито почалися приблизно о 00:45. Росіяни вже традиційно кричать, що система протиповітряної оборони збила кілька українських БпЛА над містом.

У Брянську було від 6 до 10 вибухів: дивіться відео

Офіційна інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила.

Брянськ опинився під ударом: дивіться відео

У мережі пишуть про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть". Також очевидці діляться кадрами. Там можна розгледіти зарево на фоні нічного неба.

У Брянську пожежа: дивіться відео

Російська влада поки не давала жодних офіційних коментарів із цього приводу.

У Брянську спалахнула пожежа: дивіться фото

У мережі також показали карту нафтобази, яку могли атакувати.



Так виглядає об'єкт / Фото із телеграм-каналів

На знімках можна розгледіти, що нафтобаза вже не вперше опиняється під прицілом.



Нафтобазу вже могли атакувати раніше / Фото із телеграм-каналів

Водночас російська нафтопереробна промисловість дедалі частіше опиняється під ударом, хоча офіційно росіяни продовжують наполягати, що збили всі цілі, а ППО відпрацьовує на "відмінно".