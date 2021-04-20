Россияне не приехали на сессию ПАСЕ и испытывают трудности со связью, – Кравчук
Российская делегация не приехала на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. В то же время только у представителей России возникают технические трудности с видеосвязью во время онлайн-включений.
Источник:24 канал
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что представители российской делегации включаются онлайн во время дискуссий. По ее мнению, очень показательно, что именно у них постоянно возникают проблемы со связью.
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Кравчук рассказала, что представители России по нескольку раз пытаются подключиться к разговору. Как отметила депутат, они не умеют нажать некоторые кнопки и не знают, как включить микрофон.
Мы имеем счастье не видеть представителей российской делегации в кулуарах и зале ПАСЕ, потому что они не приехали на эту сессию и включаются онлайн во время дискуссий,
– рассказала депутат.
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