Российская делегация не приехала на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. В то же время только у представителей России возникают технические трудности с видеосвязью во время онлайн-включений.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что представители российской делегации включаются онлайн во время дискуссий. По ее мнению, очень показательно, что именно у них постоянно возникают проблемы со связью.

Читайте также Меркель нужно поблагодарить, – Кравчук о выступлении канцлера в ПАСЕ

Кравчук рассказала, что представители России по нескольку раз пытаются подключиться к разговору. Как отметила депутат, они не умеют нажать некоторые кнопки и не знают, как включить микрофон.

Мы имеем счастье не видеть представителей российской делегации в кулуарах и зале ПАСЕ, потому что они не приехали на эту сессию и включаются онлайн во время дискуссий,

– рассказала депутат.

Обратите внимание! В Кремле заявили, что рассматривают возможность выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако сейчас руководство страны еще не приняло окончательного решения.

К теме За обстрелянный украинский флаг: в ПАСЕ прервали выступление Гончаренко и пригрозили санкциями

Россияне не приехали на сессию ПАСЕ: смотрите видео

Сессия ПАСЕ: последние новости