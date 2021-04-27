Нардеп Алексей Гончаренко в течение следующих трех месяцев не сможет выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы, в украинскую делегацию которой входит. Причина – жалоба главы российской делегации.

Лишил возможности выступать Гончаренко регламентный комитет Парламентской ассамблеи. Соответствующее обращение подал президент Рик Дамс из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого.

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Как объясняет Гончаренко, ситуация произошла еще на зимней сессии ПАСЕ. Тогда нардеп назвал Петра Толстого антисемитом, украинофобом и негодяем.

Как пишет сам нардеп, в выступлении он "сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого".

Толстой написал донос, что Гончаренко его оскорбил и назвал речь hate speech. Впрочем, как отмечает нардеп, он позволяет себе высказываться по-украинофобски.

Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфире пропагандистской программы "60 минут" и называл Украину "фейковым государством",

– написал Гончаренко.

Нардеп уже попросил своих подписчиков в телеграмме помочь ему вернуться к выступлениям. Он просит всех желающих помочь копировать текст на английском с хэштагами #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller и поститься на официальной странице ПАСЕ в фейсбуке.

Впрочем, самим запретом выступать на три месяца пока не обойдется. В июне состоится рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Рика Дамса из-за украинского флага и вопроса к Меркель.

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