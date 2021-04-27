Гончаренко лишили слова в ПАСЕ на 3 месяца из-за доноса россиян
Нардеп Алексей Гончаренко в течение следующих трех месяцев не сможет выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы, в украинскую делегацию которой входит. Причина – жалоба главы российской делегации.
Источник:телеграмм Алексея Гончаренко
Лишил возможности выступать Гончаренко регламентный комитет Парламентской ассамблеи. Соответствующее обращение подал президент Рик Дамс из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого.
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За что Гончаренко лишили слова
Как объясняет Гончаренко, ситуация произошла еще на зимней сессии ПАСЕ. Тогда нардеп назвал Петра Толстого антисемитом, украинофобом и негодяем.
Как пишет сам нардеп, в выступлении он "сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого".
Толстой написал донос, что Гончаренко его оскорбил и назвал речь hate speech. Впрочем, как отмечает нардеп, он позволяет себе высказываться по-украинофобски.
Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфире пропагандистской программы "60 минут" и называл Украину "фейковым государством",
– написал Гончаренко.
Нардеп уже попросил своих подписчиков в телеграмме помочь ему вернуться к выступлениям. Он просит всех желающих помочь копировать текст на английском с хэштагами #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller и поститься на официальной странице ПАСЕ в фейсбуке.
Впрочем, самим запретом выступать на три месяца пока не обойдется. В июне состоится рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Рика Дамса из-за украинского флага и вопроса к Меркель.
Гончаренко в ПАСЕ: инцидент с украинским флагом
- Совсем недавно – 20 апреля 2021 года – выступление Алексея Гончаренко в ПАСЕ прервал президент Рик Дамс.
- Нардеп в своей речи достал обстрелянный украинский флаг из зоны ООС, на котором были следы от пуль.
- В речи Гончаренко эмоционально подчеркивал, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности других государств.
- Вместо того, президент ПАСЕ прервал выступление и приказал завершить демонстрировать расстрелянный флаг.
- Президент ПАСЕ апеллировал к Гончаренко тем, что в ПАСЕ нельзя показывать символику государств. Он разъяренно выключил микрофон Гончаренко и пригрозил дисциплинарными санкциями.
- Что касается Меркель, то Гончаренко обратился в ПАСЕ к ней с вопросом, считает ли она Путина убийцей.
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