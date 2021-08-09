В рамках мероприятий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ПВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.
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Россия проведет масштабные военные учения
Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведено с 9 августа по 15 сентября,
– говорится в сообщении.
Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Отработка состоится с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.
- Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ПВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.
Милитаризация Крыма Россией
- После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории полуострова и в Черном море.
- Страна агрессор систематически завозит тяжелую технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.