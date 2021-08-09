В рамках мероприятий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ПВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

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Россия проведет масштабные военные учения

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведено с 9 августа по 15 сентября,

– говорится в сообщении.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Отработка состоится с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.

Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ПВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

Обратите внимание! Учения будут проходить на 20 полигонах, расположенных в ряде областей и республик России. Агрессор также будет отрабатывать маневры на территории временно оккупированного Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

Милитаризация Крыма Россией