Враг также испытывает дальние перехватчики Миг-31БМ. Об этом издание сообщило 14 июня, ссылаясь на Западный военный округ России.

Читайте также Россия – сторона конфликта на Донбассе, – лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Украины

Кремль снова бряцает оружием у украинской границы

Очередные учения Россия проведет на полигоне в Воронежской области, которая граничит с Украиной:

экипажи Су-34 Су-34 будут проводить ракетно-бомбовые удары на полигоне округа;

совершат вылеты бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков Миг-31БМ из аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях;

в ходе этих вылетов будут отрабатывать поражение наземных целей.

В России говорят, что всего в обучении примет участие около 20 авиационных экипажей.

Кстати, 16 июня в Женеве запланирована встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

Ситуация на Донбассе: что известно

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия активно начала наращивать войска на границе с Украиной.

По состоянию на конец мая Россия продолжала сохранять усиленное военное присутствие вблизи украинской границы. На восточных границах Украины и в оккупированном Крыму – более 100 тысяч российских военных, около 1300 танков и 1300 артиллерийских установок.

Стоит сказать, что спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что нынешнее уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских боевиков может быть связано с предстоящей встречей президентов США и России.

Обратите внимание! По состоянию на утро, 14 июня, с начала суток зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Новотошковского противник обстрелял позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Однако украинские военные продолжают гибнуть – 11 июня в результате обстрелов боевиками украинских позиций погиб боец из Мукачево, что на Закарпатье. Подробнее о погибших украинских военных в 2021 году читайте здесь.