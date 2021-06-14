Враг также испытывает дальние перехватчики Миг-31БМ. Об этом издание сообщило 14 июня, ссылаясь на Западный военный округ России.
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Кремль снова бряцает оружием у украинской границы
Очередные учения Россия проведет на полигоне в Воронежской области, которая граничит с Украиной:
- экипажи Су-34 Су-34 будут проводить ракетно-бомбовые удары на полигоне округа;
- совершат вылеты бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков Миг-31БМ из аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях;
- в ходе этих вылетов будут отрабатывать поражение наземных целей.
В России говорят, что всего в обучении примет участие около 20 авиационных экипажей.
Кстати, 16 июня в Женеве запланирована встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.
Ситуация на Донбассе: что известно
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия активно начала наращивать войска на границе с Украиной.
- По состоянию на конец мая Россия продолжала сохранять усиленное военное присутствие вблизи украинской границы. На восточных границах Украины и в оккупированном Крыму – более 100 тысяч российских военных, около 1300 танков и 1300 артиллерийских установок.
- Стоит сказать, что спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что нынешнее уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских боевиков может быть связано с предстоящей встречей президентов США и России.