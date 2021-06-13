Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе связывает со встречей обвинения оккупантов в сторону ВСУ. Он добавил, что даже те страны, которые не говорят о роли России в боевых действиях, используют термин "эффективный контроль".

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Ложная информация в сторону ВСУ

Арестович рассказал, что на днях через блогеров в СМИ оккупантов распространили информацию, якобы украинские военные убили 5 боевиков. Спикер подчеркнул, что это ложная информация. Распространяя такие фейки, наемники России пытаются обвинить украинских военных в якобы нарушении режима тишины.

Все это показывает, что, возможно, пришла команда из Москвы – после некоторого затишья надо создать видимость, я подчеркиваю, видимость обострения. И причем обострения с украинской стороны,

– отметил Арестович.

Информационную кампанию начали перед встречей Байдена

По словам Арестовича, информационную кампанию развернули специально перед встречей Байдена и Путина. Он подчеркнул, что украинские военные неукоснительно соблюдают режим тишины. Спикер предположил, если оккупанты действительно погибли, то в результате несчастного случая или неосторожного обращения с оружием.

"Теперь это надо выдать за нападение страшной разведывательной диверсионной группы Украины, таким образом выполнив две задачи. Первое – обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз", – сказал спикер.

Второй причиной, по утверждению Арестовича, является желание скрыть потери, которые были понесены из-за халатности.

Обратите внимание! Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Американский президент пообещал, что в разговоре будет "очень прямолинейным".

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