Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе связывает со встречей обвинения оккупантов в сторону ВСУ. Он добавил, что даже те страны, которые не говорят о роли России в боевых действиях, используют термин "эффективный контроль".
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Ложная информация в сторону ВСУ
Арестович рассказал, что на днях через блогеров в СМИ оккупантов распространили информацию, якобы украинские военные убили 5 боевиков. Спикер подчеркнул, что это ложная информация. Распространяя такие фейки, наемники России пытаются обвинить украинских военных в якобы нарушении режима тишины.
Все это показывает, что, возможно, пришла команда из Москвы – после некоторого затишья надо создать видимость, я подчеркиваю, видимость обострения. И причем обострения с украинской стороны,
– отметил Арестович.
Информационную кампанию начали перед встречей Байдена
По словам Арестовича, информационную кампанию развернули специально перед встречей Байдена и Путина. Он подчеркнул, что украинские военные неукоснительно соблюдают режим тишины. Спикер предположил, если оккупанты действительно погибли, то в результате несчастного случая или неосторожного обращения с оружием.
"Теперь это надо выдать за нападение страшной разведывательной диверсионной группы Украины, таким образом выполнив две задачи. Первое – обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз", – сказал спикер.
Второй причиной, по утверждению Арестовича, является желание скрыть потери, которые были понесены из-за халатности.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Количество обстрелов в июне немного уменьшилось. Однако они все равно есть, боевики срывают перемирие чуть ли не каждый день, а украинские защитники продолжают гибнуть.
- Например, 9 июня на Донбассе зафиксировали 3 нарушения, однако 10-го – аж 12.
- Между тем 10 июня боевики 9 раз сорвали тишину. К сожалению, украинский военнослужащий возле Водяного получил смертельное осколочное ранение.