У рамках заходів мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.
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Росія проведе масштабні військові навчання
Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня,
– йдеться у повідомленні.
Будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової й оперативно-тактичної авіації, а також частини та з'єднання, включно з кораблями Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.
Відпрацювання відбудуться із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення.
- Для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.
Мілітаризація Криму Росією
- Після окупації Криму в 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території півострова та у Чорному морі.
- Країна-агресор систематично завозить важку техніку до Криму. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.
- У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести свої війська і припинити окупацію.