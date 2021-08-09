У рамках заходів мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

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Росія проведе масштабні військові навчання

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня,

– йдеться у повідомленні.

Будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової й оперативно-тактичної авіації, а також частини та з'єднання, включно з кораблями Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Відпрацювання відбудуться із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення.

Для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

Зверніть увагу! Навчання проходитимуть на 20 полігонах, розташованих у низці областей і республік Росії. Агресор також відпрацювуватиме маневри на території тимчасово окупованого Криму, Абхазії та Південної Осетії.

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